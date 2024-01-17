В Ташкенте поймали юных нарушителей ПДД, которые высовывались из окна мчащегося автомобиля

На родителей несовершеннолетних составлен административный протокол на основании статьи 47 КоАО — невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, что грозит штрафом от 1 до 5 базовых расчетных величин (340 000 сумов — 1 700 000 сумов). Транспортное средство помещено на штрафную площадку.