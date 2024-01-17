В Ташкенте поймали юных нарушителей ПДД, которые высовывались из окна мчащегося автомобиля

Напомним, накануне «дорожные убийцы» устроили опасные гонки на автомобиле, а девушка-пассажирка высовывалась из окон, когда водитель мчался на бешеной скорости.
Сообщается, что дорожный инцидент молодые люди устроили вчера, 16 января. 18-летний юноша на арендованном автомобиле Monza со снятым номерным знаком выехал на улицу Янги Алмазар..
В процессе поездки к нему присоединились трое знакомых молодых людей: двое — семнадцатилетних, и один — четырнадцатилетний. Оказавшись в салоне, они начали высовываться из окон движущегося автомобиля.
На родителей несовершеннолетних составлен административный протокол на основании статьи 47 КоАО — невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, что грозит штрафом от 1 до 5 базовых расчетных величин (340 000 сумов — 1 700 000 сумов). Транспортное средство помещено на штрафную площадку.
Правоохранительным органам еще предстоит разобраться, почему у юноши оказался арендованный автомобиль, находясь за рулем которого он нарушил сразу несколько правил ПДД, рискуя человеческими жизнями.