Вошел в горящий гараж: мужчина получил ожог лица, пытаясь спасти свои машины во время пожара

Житель Челябинской области получил ожоги, пытаясь спасти автомобили из огня. Пожар случился 16 января в селе Полетаево-1.
Из-за нарушений при использовании отопительного котла вспыхнул гараж рядом с частным домом. В гараже стояли две машины — «Ока» и LADA Kalina.
— Владелец самостоятельно пытался спасти свое имущество и при эвакуации автомобиля получил ожоги головы, лица и рук первой-второй степени, — рассказали в областной противопожарной службе. — Работники пожарной части оказали ему первую доврачебную помощь.
Ни один из автомобилей мужчине спасти не удалось. Вместе с машинами сгорел весь хранившийся в гараже инвентарь, но пожарным удалось отстоять жилой дом.
Напомним, в Челябинской области пять человек за ночь пострадали при взрывах газа в жилых домах.