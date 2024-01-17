Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Вошел в горящий гараж: мужчина получил ожог лица, пытаясь спасти свои машины во время пожара

Житель Челябинской области пострадал, спасая машины во время пожара.
Источник: противопожарная служба Челябинской области

Житель Челябинской области получил ожоги, пытаясь спасти автомобили из огня. Пожар случился 16 января в селе Полетаево-1.

Из-за нарушений при использовании отопительного котла вспыхнул гараж рядом с частным домом. В гараже стояли две машины — «Ока» и LADA Kalina.

— Владелец самостоятельно пытался спасти свое имущество и при эвакуации автомобиля получил ожоги головы, лица и рук первой-второй степени, — рассказали в областной противопожарной службе. — Работники пожарной части оказали ему первую доврачебную помощь.

Ни один из автомобилей мужчине спасти не удалось. Вместе с машинами сгорел весь хранившийся в гараже инвентарь, но пожарным удалось отстоять жилой дом.

Напомним, в Челябинской области пять человек за ночь пострадали при взрывах газа в жилых домах.

пожары