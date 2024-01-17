В центре Волгограда пенсионер едва не погиб под рухнувшим потолком

Происшествие случилось накануне. Волгоградец выжил только потому, что спал в это время в другой комнате. Причем, настолько крепко, что не слышал грохота и увидел погром только когда несколько часов спустя. По словам мужчины, потолок начал понемногу осыпаться еще в ноябре. Кто виновен в случившемся, будут, вероятно, выяснять в суде.