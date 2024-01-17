В центре Волгограда пенсионер едва не погиб под рухнувшим потолком

Еще одна скандальная история случилась в Волгограде. В квартире пенсионера, проживающего в доме на улице Советской, 26, рухнул потолок. Ремонтом там не первый год занимается компания «Мир» из Грозного, сообщает v1.ru.
Происшествие случилось накануне. Волгоградец выжил только потому, что спал в это время в другой комнате. Причем, настолько крепко, что не слышал грохота и увидел погром только когда несколько часов спустя. По словам мужчины, потолок начал понемногу осыпаться еще в ноябре. Кто виновен в случившемся, будут, вероятно, выяснять в суде.
В августе 2023 года начальник участка этой фирмы пошел под суд за обрушившийся потолок в доме на улице 95-й Гвардейской Дивизии, где находились в это время бабушка и внучка. В 2022 году такая же история случилась в доме на улице Мира, 13, в квартире пенсионерки, пережившей Сталинградскую битву.