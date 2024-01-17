В Пермском крае женщина разгромила супермаркет

Ранее в местных соцсетях распространились фото и видео, на которых женщина устраивает погром в супермаркете: опрокидывает стойки с товарами, пинает стены и прилавки, сбрасывает с полок упаковки с продуктами, бьет стеклянные бутылки — в результате пол в торговом зале заливает красным вином. В публикации утверждается, что инцидент произошел в местной «Пятерочке».