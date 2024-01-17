В Пермском крае женщина разгромила супермаркет

ПЕРМЬ, 17 янв — РИА Новости. Посетительница разгромила супермаркет в Пермском крае, проводится проверка, женщина передана медикам, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
Ранее в местных соцсетях распространились фото и видео, на которых женщина устраивает погром в супермаркете: опрокидывает стойки с товарами, пинает стены и прилавки, сбрасывает с полок упаковки с продуктами, бьет стеклянные бутылки — в результате пол в торговом зале заливает красным вином. В публикации утверждается, что инцидент произошел в местной «Пятерочке».
В полиции пояснили, что сигнал о неадекватно ведущей себя посетительнице, которая портит товары, поступил из сетевого магазина города Верещагино.
«На место прибыли сотрудники полиции, женщину доставили в отдел полиции. По факту повреждения имущества зарегистрирован материал проверки», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что правоохранители передали женщину медработникам.