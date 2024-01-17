Пьяный водитель без прав снес остановку в Керчи

«Управляя автомобилем ВАЗ 2109 водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на остановочный комплекс, после чего на скамью для отдыха в пешеходной зоне. В результате ДТП транспортное средство и элементы городской инфраструктуры были повреждены, водитель от госпитализации отказался», — уточнили правоохранители.