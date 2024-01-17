Пьяный водитель без прав снес остановку в Керчи

Инцидент произошел накануне ночью на улице Маршала Еременко.
«Управляя автомобилем ВАЗ 2109 водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на остановочный комплекс, после чего на скамью для отдыха в пешеходной зоне. В результате ДТП транспортное средство и элементы городской инфраструктуры были повреждены, водитель от госпитализации отказался», — уточнили правоохранители.
Прибывшие на место аварии инспекторы ДПС заметили признаки опьянения у водителя и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но получили отказ.
«Полицейские проверили мужчину по базам ГИБДД и выяснили, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку», — добавили в МВД.
Против автовладельца составлено три административных протокола за несоблюдение требований об обязательном страховании, за нарушение правил расположения авто на проезжей части и за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление машиной в состоянии опьянения лицом, уже имеющим административное наказание или судимость.