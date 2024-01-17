В Екатеринбурге пропали дети 11 и 15 лет. Фото

«Внимание! Пропал ребенок! Азимов Асад, 11 лет. Ушел из дома в Железнодорожном районе 16 января. Рост 150 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы черные. На момент пропажи был одет: куртка темно-синего цвета, штаны болоньевые черные, шапка черного цвета с ушками, шарф черного цвета», — говорится в сообщении.
Также из дома в этом же районе ушла 15-летняя Анастасия Бурова. Она ростом 164 см, среднего телосложения, голубые глаза, светло-русые короткие волосы. В день пропажи была одета в темно-синюю куртку, коричневые штаны, черные сапоги. С собой у нее был черный рюкзак с красными вставками.
Отдел полиции № 11 Управления МВД России по Екатеринбургу просит всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, обращаться по телефону: