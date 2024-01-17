В Екатеринбурге пропали дети 11 и 15 лет. Фото

Также из дома в этом же районе ушла 15-летняя Анастасия Бурова. Она ростом 164 см, среднего телосложения, голубые глаза, светло-русые короткие волосы. В день пропажи была одета в темно-синюю куртку, коричневые штаны, черные сапоги. С собой у нее был черный рюкзак с красными вставками.