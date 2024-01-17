Риэлтора-мошенника задержали хабаровские полицейские

Бывшего риэлтора подозревают в мошенничестве с покупкой недвижимости, мужчина уже задержан и находится под подпиской о невыезде, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю.
Жительница поселка Хор (район им. Лазо) решила купить квартиру-малосемейку в одном из хабаровских общежитий. В сентябре 2023 года она обратилась в компанию по продаже и аренде недвижимости, там ей рекомендовали 21-летнего агента. Молодой человек с энтузиазмом взялся за дело и довольно быстро нашел клиентке жилье. В качестве предоплаты он запросил у покупательницы 200 тысяч рублей, которые клиентка и передала ему.
Полицейские задержали горе-агента, который быстро во всем признался. Квартиру он даже не искал, деньги откровенно украл и потратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если гражданина признают виновным, то государство обеспечит его жильем лет на пять — такова максимальная санкция этой статьи.