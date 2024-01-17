Риэлтора-мошенника задержали хабаровские полицейские

Жительница поселка Хор (район им. Лазо) решила купить квартиру-малосемейку в одном из хабаровских общежитий. В сентябре 2023 года она обратилась в компанию по продаже и аренде недвижимости, там ей рекомендовали 21-летнего агента. Молодой человек с энтузиазмом взялся за дело и довольно быстро нашел клиентке жилье. В качестве предоплаты он запросил у покупательницы 200 тысяч рублей, которые клиентка и передала ему.