Ребенка спасло чудо: по Сети разлетелось шокирующее видео опасной зимней забавы «на снегокате за машиной»

Буквально доля секунды спасла мальчика, которого катали на снегокате за внедорожником в уральском селе.
Прицепить на трос к автомобилю бублик, санки или еще какой сподручный предмет и рвануть с таким «прицепом» по дорогам общественного пользования. Такая забава популярна у легкомысленных водителей, не думающих о последствиях. Насколько опасными могут быть подобные игрища, наглядно показано в видео, которое снял регистратор одного из автомобилей.
На записи — сельская дорога. Равнозначный перекресток. По краям сугробы — снега-то навалило в этом году достаточно. Один из водителей уступает дорогу внедорожнику справа. Тот проезжает перекресток. Машины начинают движение, как вдруг следом за внедорожником вылетает ребенок на снегокате. Никто из автомобилистов не увидел мальчика — помешали сугробы. В результате, с капотом машины парнишка разминулся буквально за долю секунды.
Предположительно данный инцидент произошел в поселке Бобровский в Свердловской области. В ГИБДД региона уточнили, что проведут проверку.
Пока же хочется напомнить, что за такие «покатушки», как водителю, так и пассажиру может грозить административное наказание за нарушение правил дорожного движения. Водителям в таких ситуациях чаще всего выписывают штраф по ч. 2 ст. 12.23 «Нарушение правил перевозки людей» Кодекса РФ об административных правонарушениях Кодекса РФ об административных правонарушениях. Санкции данной статьи за перевозку людей вне кабины автомобиля предусматривают штраф в размере 1000 рублей.