Ребенка спасло чудо: по Сети разлетелось шокирующее видео опасной зимней забавы «на снегокате за машиной»

Пока же хочется напомнить, что за такие «покатушки», как водителю, так и пассажиру может грозить административное наказание за нарушение правил дорожного движения. Водителям в таких ситуациях чаще всего выписывают штраф по ч. 2 ст. 12.23 «Нарушение правил перевозки людей» Кодекса РФ об административных правонарушениях Кодекса РФ об административных правонарушениях. Санкции данной статьи за перевозку людей вне кабины автомобиля предусматривают штраф в размере 1000 рублей.