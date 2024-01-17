Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев просит о смене суда

«У нас нет права выбора, поэтому куда пошлют, туда пошлют, но в пределах кассационного округа — Челябинск, Курган, Пермь, Тюмень
Ранее ЕАН писал, что двое судей Свердловского областного суда, Александр Калинин и Мария Кузнецова, взяли самоотвод от рассмотрения в апелляции дела бывшего вице-мэра Екатеринбурга. В 2020 году они принимали участие в рассмотрении уголовного дела в отношении соучастников Контеева.
Напомним, Сысертский районный суд вынес приговор Виктору Контееву и признал его виновным по уголовному делу о покушении на убийство. Экс-чиновнику назначено 13 лет колонии строгого режима.
Контеев уже отбывает 18-летний срок за организацию убийств, получение взятки и вымогательство. Учитывая ранее вынесенный приговор, суд увеличил срок пребывания бывшего вице-мэра в колонии до 21 года. Сам Виктор Контеев после оглашения приговора отшутился. «Если бы я знал, как хорошо в тюрьме, я раньше бы сел», — приводит его комментарий портал 66.RU.
Обвинение в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ было предъявлено Контееву в апреле 2021 года. Речь идет о покушении на убийство предпринимателя Максима Краснова в 2009 году. Бизнесмен со своим братом Андреем создали фирму для оказания услуг при таможенном оформлении грузов в Петухово Курганской области на складе временного хранения ООО «Урал». Обслуживать начали предпринимателей с овощебазы № 4 Екатеринбурга. Поэтому в соучредители они взяли «смотрящего» по Екатеринбургу Виктора Калина по кличке Джигит, которому покровительствовал глава преступного мира России Аслан Усоян по кличке Дед Хасан. Через некоторое время Джигит и свердловский криминальный авторитет, вор в законе Олега Сухочев по кличке Сухач начали давить на Краснова и потребовали долю в компании 25% на сумму 3,6 млн рублей. Они ссылались на то, что таково распоряжение Контеева, семья которого контролировала овощебазу № 4.
23 апреля 2010 года в Большом Седельниково братья Красновы справляли поминки по случаю годовщины смерти отца. Позже Максим Краснов куда-то поехал на квадроцикле, в это время подъехал автомобиль. Люди из машины начали избивать Краснова, и он потерял сознание. Позже в больнице ему наложили 10 швов. Краснов опознал в нападавших людей Сухача.
В 2015 году Сухач за серию убийств в 90-е годы был приговорен к 22 годам колонии. Джигит был объявлен в федеральный розыск. Его поймали в Чехии в 2016 году и экстрадировали в Россию. В 2020 году его приговорили к 12 годам.
Виктор Контеев в 2014 году был приговорен к 18 годам колонии за захват овощебазы № 4, взятки, вымогательство и организацию двух заказных убийств, в том числе мешавшего ему таможенника в Петухово.