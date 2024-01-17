Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев просит о смене суда

Обвинение в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ было предъявлено Контееву в апреле 2021 года. Речь идет о покушении на убийство предпринимателя Максима Краснова в 2009 году. Бизнесмен со своим братом Андреем создали фирму для оказания услуг при таможенном оформлении грузов в Петухово Курганской области на складе временного хранения ООО «Урал». Обслуживать начали предпринимателей с овощебазы № 4 Екатеринбурга. Поэтому в соучредители они взяли «смотрящего» по Екатеринбургу Виктора Калина по кличке Джигит, которому покровительствовал глава преступного мира России Аслан Усоян по кличке Дед Хасан. Через некоторое время Джигит и свердловский криминальный авторитет, вор в законе Олега Сухочев по кличке Сухач начали давить на Краснова и потребовали долю в компании 25% на сумму 3,6 млн рублей. Они ссылались на то, что таково распоряжение Контеева, семья которого контролировала овощебазу № 4.﻿