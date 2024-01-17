Сын российского поэта погиб, выпав из окна многоэтажки в Петербурге

Утром 16 января пешеходы нашли под окнами многоэтажки на улице Вавиловых в Петербурге 14-летнего подростка. Школьнику вызвали скорую помощь, а медики увезли его в реанимацию Педиатрического университета. Травмы оказались слишком серьезными. Мальчик скончался в больнице. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— По предварительным данным, подросток выпал с восьмого этажа общего балкона. Сейчас в обстоятельствах его гибели разбираются следователи. Изъяты ноутбук, часы и рюкзак погибшего, — уточнил источник.
Известно, что мальчик жил с бабушкой. Его мать пояснила, что у сына начался переходных возраст, поэтому в семье часто вспыхивали скандалы, из-за которых он дважды уходил из дома. А отцом мальчика является известный российский поэт, который проживает в Москве. В целом же семья считается благополучной, на учете не состоит.