Буллинг от одноклассников обернулся для школы судебным иском

Напомним, перед Новым годом в Нижнем Тагиле двое пятиклассников — братьев-мигрантов избили 11-летнюю девочку. В школе отмечают, что братья и раньше отличались агрессивным характером и такими же выходками в отношении других учеников. Отличилась и мать мальчиков, которая, по словам очевидцев и самой пострадавшей, не только не отругала сыновей, но и сама ударила девочку, а после стала снимать на камеру, как ее дети избивают школьницу.