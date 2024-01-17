Столичные полицейские закрыли подпольное производство алкоголя

По ее словам, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве обратили внимание на гаражный бокс в Подмосковье. Оперативникам поступила информация, что группа лиц арендовала помещение для производства алкоголя.
В ходе обыска стражи порядка обнаружили и изъяли 500 пятилитровых канистр со спиртом, более 1000 бутылок с готовым алкоголем, стеклянные тары, упаковки и другие предметы. Кроме того, производство напитков проводилось в антисанитарных условиях.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». По подозрению в причастности к незаконной торговле задержали шесть человек. Примечательно, что предполагаемый лидер группировки ранее был судим за аналогичные преступления.
На время следствия четверых фигурантов отпустили под подписку о невыезде. Еще одного подозреваемого заключили в СИЗО, а другого отправили под домашний арест.
Похожее преступление было совершено на севере столицы. Стражи порядка обнаружили склад, на котором хранились готовые к продаже немаркированные сигареты. Предполагаемый организатор производства находился в Тульской области.