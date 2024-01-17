Столичные полицейские закрыли подпольное производство алкоголя

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». По подозрению в причастности к незаконной торговле задержали шесть человек. Примечательно, что предполагаемый лидер группировки ранее был судим за аналогичные преступления.