Пермскую школу второй день подряд пугают заложенной бомбой

«17 января на почту системы вызова экстренных оперативных служб “112” поступило анонимное сообщение о минировании МАОУ СОШ № 42 Перми. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Угрозы жизни и здоровью учащихся и работников школы нет», — информирует минтербез Прикамья.
16 января в указанную школу также поступило сообщение о взрывном устройстве. Преподаватели и учащиеся были эвакуированы, однако угроза оказалась ложной и учебный процесс был возобновлен. Как сообщил URA.RU один из сотрудников школы, эвакуацию проводили в новом корпусе учебного заведения. Ранее причиной эвакуации в школе № 136 в Перми послужил бесхозный предмет. Проверка полиции показала, что он не представляет опасности для людей.