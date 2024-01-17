Пермскую школу второй день подряд пугают заложенной бомбой

16 января в указанную школу также поступило сообщение о взрывном устройстве. Преподаватели и учащиеся были эвакуированы, однако угроза оказалась ложной и учебный процесс был возобновлен. Как сообщил URA.RU один из сотрудников школы, эвакуацию проводили в новом корпусе учебного заведения. Ранее причиной эвакуации в школе № 136 в Перми послужил бесхозный предмет. Проверка полиции показала, что он не представляет опасности для людей.