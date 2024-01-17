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В десяти районах Краснодарского края возможны подъемы уровней рек

В Краснодарском крае 17 января продолжает действовать ряд штормовых предупреждений. В регионе возможен подъем уровня воды в реках, предупредили в кубанском оперштабе.
Черное море
Источник: РИА "Новости"

Днем ранее, 16 января, в нескольких районах наблюдались подъемы уровней рек с достижением опасных и неблагоприятных отметок. При этом критичных подтоплений в муниципалитетах не выявили.

В 10 районах Кубани в среду сохраняется опасность подъема уровня воды в реках. В Мостовском районе действует предупреждение по лавиноопасности, в Сочи — по сильному снегу.

Вячеслав Рыжков.