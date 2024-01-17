Днем ранее, 16 января, в нескольких районах наблюдались подъемы уровней рек с достижением опасных и неблагоприятных отметок. При этом критичных подтоплений в муниципалитетах не выявили.
В 10 районах Кубани в среду сохраняется опасность подъема уровня воды в реках. В Мостовском районе действует предупреждение по лавиноопасности, в Сочи — по сильному снегу.
Вячеслав Рыжков.
В десяти районах Краснодарского края возможны подъемы уровней рек
В Краснодарском крае 17 января продолжает действовать ряд штормовых предупреждений. В регионе возможен подъем уровня воды в реках, предупредили в кубанском оперштабе.
Днем ранее, 16 января, в нескольких районах наблюдались подъемы уровней рек с достижением опасных и неблагоприятных отметок. При этом критичных подтоплений в муниципалитетах не выявили.