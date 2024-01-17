В десяти районах Краснодарского края возможны подъемы уровней рек

Днем ранее, 16 января, в нескольких районах наблюдались подъемы уровней рек с достижением опасных и неблагоприятных отметок. При этом критичных подтоплений в муниципалитетах не выявили.



В 10 районах Кубани в среду сохраняется опасность подъема уровня воды в реках. В Мостовском районе действует предупреждение по лавиноопасности, в Сочи — по сильному снегу.



Вячеслав Рыжков.