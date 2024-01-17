Тысяча метров огня. Почему в Татарстане полыхают гостиницы

Общее количество пожаров в Татарстане год от года неуклонно снижается, однако последние месяцы были отмечены масштабными возгораниями объектов гостиничного комплекса республики. Еще не остыли головешки после крупного пожара в отеле «Кама Румс» в Набережных Челнах 28 октября 2023 года, как 14 января полыхнула гостиница «Астория» в Казани. Там площадь возгорания составила 936 кв м. К счастью, сотрудники отеля и постояльцы смогли вовремя эвакуироваться, и обошлось без жертв.
Почему не удалось избежать пожаров и какие меры принимаются для обеспечения безопасности в гостиницах, выяснял «АиФ Казань».
Пожарные извещатели спасли 277 человек.
«За прошедшие годы нам удалось добиться снижение количества пожаров на 31%, а погибших на них людей на 55%», -отметил итоги своей 16-летней работы на посту руководителя МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин, покинувший в конце декабря свою должность. Он рассказал и о факторах, которые позволили достичь снижения цифр.
В Татарстане создана республиканская противопожарная служба. В ее составе — 105 отдельных постов численностью 1244 человека, на вооружении 210 единиц техники. Была реализована программа капитального ремонта пожарной техники старше 10 лет. Начиная с 2018 года, отремонтировали 157 единиц техники.
«С 2016 года в Татарстане ведется работа по установке автономных дымовых пожарных извещателей. За счет различных источников финансирования установлено более 421 тыс устройств в 142 тыс домовладений граждан. В 112 случаях пожаров в жилых домах благодаря срабатыванию извещателей самостоятельно спаслись 277 человек, в том числе 85 детей», — добавил Рафис Хабибуллин.
Однако последние месяцы были отмечены сразу двумя крупными происшествиями с огнем в гостиницах Челнов и Казани.
28 октября утром занялся огнем отель «Кама Румс» в автограде — горели кровля и утеплитель на 3 и 4 этажах. Гостей заведения из заполненных дымом помещений выводили сотрудники отеля, а потом и пожарные, сообщали очевидцы. В общей сложности из горящего здания эвакуировали 72 человека: 20 сотрудников и 52 постояльца, среди которых оказались зарубежные гости — из Саудовской Аравии.
Площадь пожара составила около 4 тыс кв.м. Масштабное ЧП обошлось без жертв.
Прокуратура РТ организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, но официальные комментарии все еще не даны. По нормам, здания гостиниц высотой более 9-ти метров должны иметь степень огнестойкости не ниже третьей. Использование горючих материалов при отделке фасадов категорически запрещается, подчеркнули в МЧС России по Татарстану.
«Этот пожар снова показал, что при строительстве подобных объектов собственники снижают степень огнестойкости зданий, используют горючие материалы», — прокомментировал руководивший тушением огня заместитель начальника 15 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по РТ Рафис Измайлов.
Если бы пламя разгорелось ночью, когда гости отеля спят, последствия могли бы быть гораздо тяжелее, заявили в МЧС. Даже с учетом оперативного реагирования сотрудников отеля, которые смогли быстро вывести людей из здания, три гостя получили отравление продуктами горения.
Два часа борьбы с открытым огнем.
Не иначе как везением называют и то, что пожар в гостинице «Астория» 14 января начался днем, в 14.08, а мини-отель, занимавший третий, мансардный, этаж здания, был практически пустой. По информации ГУ МЧС РФ по РТ, издания на ул. Павлюхина в столице РТ эвакуировались 7 человек — пять постояльцев и два человека из персонала.
Открытый огонь наблюдался по всей кровле здания размером 26×36 м, то есть более 900 кв. м. Его потушили лишь спустя два часа, в 16:12. На месте работали 119 человек личного состава и 24 единицы техники.
«Происходило горение под кровлей, в связи с этим ранг пожара был повышен. Сложность заключалась и в том, что по периметру здания имелись пустотные карманы с ограниченным доступом, был ограничен доступ и непосредственно на кровлю. Поэтому тушение проводилось на высотной технике, установленной по периметру. Всего подавалось 6 стволов», — рассказали в пресс-службе.
На начальном этапе существовала угроза для соседней пятиэтажки — её заволокло дымом. При необходимости были готовы эвакуировать жильцов, но обошлось.
И опять упоминаются горючие материалы. Из-за жара в здании вновь то и дело загорались деревянные балки. А под профнастилом, который венчал кровельный «пирог», находился горючий рубероид. Он вспыхнул снова в шесть часов вечера, когда, казалось, пламя уже победили.
«Предварительная причина пожара в “Астории”- короткое замыкание электрической вытяжки мангала в ресторане отеля. Оно привело к возгоранию внутри вытяжной трубы, из-за чего загорелась кровля. Но здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией и программно-аппаратным комплексом “Стрелец-мониторинг”. Это оборудование в ходе пожара сработало в полном объёме», — отметили в ГУ МЧС по РТ.
В госкомитете по туризму РТ отказались комментировать происшествия. Ни после пожара в челнинской гостинице, ни после ЧП в «Астории» не было публичных заявлений о дополнительных мерах по обеспечению безопасности в татарстанских отелях. Не слышно о дополнительных проверках или учениях персонала. Иначе как нежеланием отпугивать туристов это не объяснить. Татарстан, и в первую очередь столица региона, переживает сейчас туристический бум.
Только на новогодние каникулы Казань посетили больше 170 тыс. туристов, подсчитали в мэрии. Несмотря на морозы, за новогодние праздники туристы потратили в столице республики почти 1 млрд рублей — по безналичной оплате было проведено операций на сумму более 916 млн рублей.
МЕЖДУ ТЕМ.
Новогодние праздники — потенциально опасный в отношении пожаров период: свою лепту в статистику происшествий вносят петарды, елочные гирлянды, рождественские свечи, алкоголь. Нынешней зимой добавились еще и морозы, когда отопительное оборудование включают на полную мощность.
Но всплеска пожаров в РТ нынче не произошло — напротив, добились снижения показателей. В республике объявили особый противопожарный режим, огнеборцы перешли на усиленный режим работы.
«С 30 декабря по 9 января наблюдалось снижение количества пожаров на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшение количества погибших людей на 1 человека (16,7%), травмированных на 5 человек (41,7%)», — сообщили в ГУ МЧС по РТ.
Основное количество пожаров (59 или 67,8% от общего количества) приходятся на жилой сектор, при этом гибель 4 человек произошла в жилом фонде.
Наибольшее количество пожаров, погибших и пострадавших в жилье приходится на:
— надворные постройки (бани, сараи, гаражи) — 59,3% от общего количества, 1 травмированный;
— частные дома — 15 пожаров, или 25,4%, 4 погибших, 2 травмированных,
— многоквартирные дома −9 пожаров, или 15,3%, 1 травмированный,
— садовые дома, дачи, — 2 пожара, или 3,4%.