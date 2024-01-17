Тысяча метров огня. Почему в Татарстане полыхают гостиницы

В госкомитете по туризму РТ отказались комментировать происшествия. Ни после пожара в челнинской гостинице, ни после ЧП в «Астории» не было публичных заявлений о дополнительных мерах по обеспечению безопасности в татарстанских отелях. Не слышно о дополнительных проверках или учениях персонала. Иначе как нежеланием отпугивать туристов это не объяснить. Татарстан, и в первую очередь столица региона, переживает сейчас туристический бум.