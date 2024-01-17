По делу об убийстве бизнесмена в Перми задержаны три человека

«В рамках расследования уголовного дела задержаны три человека. По версии следствия, один из них является организатором убийства. На раскрытие преступления ушло более двух месяцев. Следователи краевого управления СКР работали совместно с сотрудниками полиции», — рассказал руководитель пермского СУ СК «Российской газете». По его словам, это преступление было совершено в условиях неочевидности.
Луков был застрелен на пороге своего кафе в Орджоникидзевском районе. Киллер выпустил в него несколько пуль из пистолета с глушителем. Убийца был в медицинской маске и сбежал с места преступления сразу после произошедшего. Луков считался успешным бизнесменом. Он владел частью рынка в микрорайоне Молодежный. Кафе, на пороге которого его убили, использовал для личных встреч с друзьями.