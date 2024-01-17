По делу об убийстве бизнесмена в Перми задержаны три человека

Луков был застрелен на пороге своего кафе в Орджоникидзевском районе. Киллер выпустил в него несколько пуль из пистолета с глушителем. Убийца был в медицинской маске и сбежал с места преступления сразу после произошедшего. Луков считался успешным бизнесменом. Он владел частью рынка в микрорайоне Молодежный. Кафе, на пороге которого его убили, использовал для личных встреч с друзьями.