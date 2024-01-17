В Шахтах горит завод «Авангард»

Сообщение дежурным о пожаре поступило в 11:30. Возгорание случилось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», завод занимается производством нетканых текстильных материалов. По сведениям, распространенным в мессенджерах, перед пожаром шахтинцы слышали звук взрыва. В опубликованных роликах местные жители предполагали, что взрыв был связан с «прилетом».
Ситуацию прокомментировал Василий Голубев: «Проводятся работы по локализации возгорания. На месте работают службы МЧС. Привлечено семь единиц спецтехники, машины энергетической, газовой служб, а также скорой медицинской помощи. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области.
Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало.
Екатерина Жукова