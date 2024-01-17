Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Шахтах горит завод «Авангард»

В Шахтах Ростовской области 17 января в поселке Гидропривод на заводе «Авангард» начался пожар, об этом сообщает пресс-служба управления МЧС. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что информация о возможной атаке на завод БПЛА не нашла своего подтверждения.

Сообщение дежурным о пожаре поступило в 11:30. Возгорание случилось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», завод занимается производством нетканых текстильных материалов. По сведениям, распространенным в мессенджерах, перед пожаром шахтинцы слышали звук взрыва. В опубликованных роликах местные жители предполагали, что взрыв был связан с «прилетом».

Ситуацию прокомментировал Василий Голубев: «Проводятся работы по локализации возгорания. На месте работают службы МЧС. Привлечено семь единиц спецтехники, машины энергетической, газовой служб, а также скорой медицинской помощи. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области.

Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало.

Василий Голубев
губернатор Ростовской области

Екатерина Жукова

пожары