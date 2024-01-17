В Шахтах горит завод «Авангард»

В Шахтах Ростовской области 17 января в поселке Гидропривод на заводе «Авангард» начался пожар, об этом сообщает пресс-служба управления МЧС. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что информация о возможной атаке на завод БПЛА не нашла своего подтверждения.