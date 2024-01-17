Над Белгородской областью сбили беспилотник

«В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Дружба», — написал он.
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, добавил губернатор, отметив, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины и постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
В Минобороны подтвердили, что около 12:00 силы противовоздушной обороны уничтожили очередной украинский БПЛА. Эта атака стала третьей с начала суток: в 2:40 ночи силы ПВО сбили семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника, а утром — еще четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир» и два дрона.
С конца прошлого года Белгород подвергается массированным обстрелам, особенно сильным был удар 30 декабря. Тогда ВСУ также применили ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую РСЗО «Вампир». Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в Минобороны, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Владимир Путин назвал эту атаку терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.