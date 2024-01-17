Над Белгородской областью сбили беспилотник

С конца прошлого года Белгород подвергается массированным обстрелам, особенно сильным был удар 30 декабря. Тогда ВСУ также применили ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую РСЗО «Вампир». Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в Минобороны, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.