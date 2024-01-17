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Голубев заявил о ликвидации пожара на заводе в Шахтах

Пострадали десять человек.
Источник: МЧС РФ

Пожар на заводе в Шахтах в среду, 17 января, был ликвидирован в 12:49. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Предварительно, погибших нет, а вот пострадали от возгорания десять человек.

Одному оказана медпомощь на месте, три человека — с ожогами, пять — с травмами различной степени. В Шахты выехали представители минздрава региона.

Василий Голубев

СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области начало доследственную проверку по факту случившегося. Прокуратура региона также ведёт проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов.

пожары
МЧС