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Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео

Момент взрыва на заводе в Шахтах Ростовской области попал на видео. Кадры с места происшествия 17 января есть в распоряжении «Известий».

На записи видно, как мощным взрывом снесло части постройки.

Цех в Шахтах загорелся ранее в этот день. Изначально сообщалось, что огнем охвачено 200 кв. м. Позже огнеборцы локализовали пожар на площади 360 кв. м. На месте работали 58 специалистов и 17 единиц техники.

Число пострадавших при пожаре составляет, предварительно, девять человек. Как сообщил глава региона Василий Голубев, одному из раненых оказана медпомощь на месте, три человека — с ожогами, пять — с травмами различной степени. О погибших не сообщалось.

пожары