Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео

На записи видно, как мощным взрывом снесло части постройки.
Цех в Шахтах загорелся ранее в этот день. Изначально сообщалось, что огнем охвачено 200 кв. м. Позже огнеборцы локализовали пожар на площади 360 кв. м. На месте работали 58 специалистов и 17 единиц техники.
Число пострадавших при пожаре составляет, предварительно, девять человек. Как сообщил глава региона Василий Голубев, одному из раненых оказана медпомощь на месте, три человека — с ожогами, пять — с травмами различной степени. О погибших не сообщалось.