В левобережье Новосибирска произошёл второй за неделю порыв теплотрассы

В среду днём в левобережье Новосибирска произошёл второй за неделю порыв на теплосети. Как предварительно сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, дефект возник на трубопроводе диаметром 700 мм по улице Петропавловской.
По данным на 17:00, на месте уже находятся три аварийные бригады, которые приступают к работе.
Количество домов, попавших под отключение тепла, и сроки устранения повреждения в пресс-службе СГК обещали назвать в ближайшее время.
UPD: как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города, в связи с дефектом на теплосети на Петропавловской, с 16:30 до 21:00 будут снижены параметры по отоплению и горячей воде в районах Горского, Троллейного, Юго-Западного и Станиславского жилмассивов, а также в районе Телецентра и части Кировского районов.
Тем временем, в телеграм-каналах появились видеоролики с кадрами последствий аварии. Из-за выхода горячей воды на поверхность затопленными оказались улицы Плахотного, Петропавловская и Троллейная.
Напомним, это уже вторая крупная авария на теплотрассах левобережья Новосибирска за неделю. В ночь на четверг, 11 января на улице Пархоменко прорвало магистральную трубу диаметром 700 мм. Из-за этого нарушилось теплоснабжение всего левого берега мегаполиса.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске участки теплотрассы на улице Пархоменко включат в программу ремонта на 2024 год.