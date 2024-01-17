В левобережье Новосибирска произошёл второй за неделю порыв теплотрассы

UPD: как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города, в связи с дефектом на теплосети на Петропавловской, с 16:30 до 21:00 будут снижены параметры по отоплению и горячей воде в районах Горского, Троллейного, Юго-Западного и Станиславского жилмассивов, а также в районе Телецентра и части Кировского районов.