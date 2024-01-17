Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

«В течение суток поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и “Небо-СВ”, пункт временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах», — говорится в документе.
Кроме того, российские средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов «Ольха» и «Vampire», а также уничтожили 21 беспилотник.
На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили атаку украинских штурмовиков в районе населенного пункта Терны Харьковской области. Противник потерял до 30 человек личного состава, два БТР и три автомобиля.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отбили три атаки в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. По позициям противника в районе Григоровки и Серебрянского лесничества нанесен удар. ВСУ потеряли здесь до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.
На Донецком направлении «Южная» группа войск отразила шесть атак в районах Белогоровки, Красного и Богдановки в ДНР. Кроме того, российские подразделения ударили по расположениям 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Противник потерял до 290 военнослужащих, танк, две БМП, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку «Пион».