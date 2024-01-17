Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

На Донецком направлении «Южная» группа войск отразила шесть атак в районах Белогоровки, Красного и Богдановки в ДНР. Кроме того, российские подразделения ударили по расположениям 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Противник потерял до 290 военнослужащих, танк, две БМП, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку «Пион».