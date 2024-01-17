Прокуратура ищет виновных после падения сосульки на пятиклассника в Снежинске

Прокуратура проверит обстоятельства травмирования пятиклассника после падения на него сосульки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что днем 17 января 12-летний школьник во время игры сбил сосульки, одна из которых попала ему в голову. Мальчик получил царапины.
Прокуратура проверит исполнение требований законодательства организацией, ответственной за надлежащее содержание здания. По результатам прокурорской проверки будут приняты меры реагирования, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности.