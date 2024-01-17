ДТП произошло днем 16 января. 48-летний водитель автомобиля «Фольксваген Шаран», двигаясь по автодороге Н4445, неправильно выбрал скорость для движения. В результате выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туран» под управлением 35-летнего водителя. После ДТП 44-летняя женщина, пассажир автомобиля «Фольксваген Шаран», с травмами была госпитализирована.
Госавтоинспекция напоминает: в связи со сложными погодными условиями необходимо проявлять максимальную бдительность. Водители должны выбирать безопасный скоростной режим, а перед совершением любого маневра убедиться в его безопасности. Всем пассажирам, даже находящимся на заднем сидении автомобиля, необходимо пристегиваться ремнями безопасности.
Неправильно выбрал скорость: в Калинковичском районе автомобиль вынесло на встречку
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе в результате столкновения автомобилей пострадала пассажир. Подробности аварии БЕЛТА рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло днем 16 января. 48-летний водитель автомобиля «Фольксваген Шаран», двигаясь по автодороге Н4445, неправильно выбрал скорость для движения. В результате выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туран» под управлением 35-летнего водителя. После ДТП 44-летняя женщина, пассажир автомобиля «Фольксваген Шаран», с травмами была госпитализирована.