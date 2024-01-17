Неправильно выбрал скорость: в Калинковичском районе автомобиль вынесло на встречку

ДТП произошло днем 16 января. 48-летний водитель автомобиля «Фольксваген Шаран», двигаясь по автодороге Н4445, неправильно выбрал скорость для движения. В результате выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туран» под управлением 35-летнего водителя. После ДТП 44-летняя женщина, пассажир автомобиля «Фольксваген Шаран», с травмами была госпитализирована.



Госавтоинспекция напоминает: в связи со сложными погодными условиями необходимо проявлять максимальную бдительность. Водители должны выбирать безопасный скоростной режим, а перед совершением любого маневра убедиться в его безопасности. Всем пассажирам, даже находящимся на заднем сидении автомобиля, необходимо пристегиваться ремнями безопасности.