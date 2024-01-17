Из-за непогоды самолет «Аэрофлота» больше часа не мог приземлиться в Перми

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта и сервиса Flightradar.ru.



Согласно треку полета Airbus, самолет дважды выходил на посадочную прямую для посадки на взлетно-посадочной полосе пермского аэродрома по курсу 212 (со стороны Перми), но оба раза прерывал заход. В перерывах между заходами самолет находился в зоне ожидания. Затем борт зашел на посадку со стороны поселка Юго-Камского по курсу 32 градуса. Касание полосы произошло в 13 часов 45 минут.



Собеседники «Ъ-Прикамье» предполагают, что воздушное судно не смогло совершить посадку по расписанию из-за метеоусловий. По данным метеопрогноза, порывы ветра с различных направлений в районе аэропорта могут достигать 22 м/c, коэффициент сцепления с полосой составил 0,36.