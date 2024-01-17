Сумма судебных требований к Ивлеевой может стать рекордной в практике РФ

Известно о двух исках на сумму по миллиарду рублей с требованием компенсации морального ущерба. Кроме того, Ивлеева уже была оштрафована на 100 тысяч рублей.
До сих пор максимальным было требование в 333 миллиона рублей в адрес певицы Мадонны в 2012 году после концерта в Петербурге. Общественники обвинили ее в пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Хотя суд тогда и принял иск к рассмотрению, в итоге он был отклонен.
Ранее СМИ сообщили, что российские правоохранители получили шесть заявлений от граждан в связи с проведением блогером Анастасией Ивлеевой «голой вечеринки». Пять из них подали москвичи.
Справка
Чем обернулась для Насти Ивлеевой «голая вечеринка». История скандала
Одним из главных скандалов декабря стала так называемая «голая вечеринка», организованная блогером Настей Ивлеевой. Она состоялось в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе Mutabor