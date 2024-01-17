Сумма судебных требований к Ивлеевой может стать рекордной в практике РФ

До сих пор максимальным было требование в 333 миллиона рублей в адрес певицы Мадонны в 2012 году после концерта в Петербурге. Общественники обвинили ее в пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Хотя суд тогда и принял иск к рассмотрению, в итоге он был отклонен.