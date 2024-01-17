Из-за ветра жителю Татарстана на голову упали огромные железные ворота

Жителю Татарстана на голову упали огромные железные ворота, в результате мужчина получил вдавленный оскольчатый перелом височной кости и открытую черепно-мозговую травму. Причиной инцидента стал сильный ветер. Он произошел, когда горожанин устанавливал с другом ворота на своем участке.