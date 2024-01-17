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Из-за ветра жителю Татарстана на голову упали огромные железные ворота

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму.

Жителю Татарстана на голову упали огромные железные ворота, в результате мужчина получил вдавленный оскольчатый перелом височной кости и открытую черепно-мозговую травму. Причиной инцидента стал сильный ветер. Он произошел, когда горожанин устанавливал с другом ворота на своем участке.

Пострадавшего 30-летнего мужчину доставили в отделение нейрохирургии РКБ Казани. Оперировал пациента нейрохирург Ренат Бекбулатов. Процедура прошла успешно, мужчина восстанавливается и радуется, что остался жив.

Ранее мы сообщали, что метель и сильный ветер привели к коллапсу на дорогах в Татарстане.

несчастный случай
медицина