Из-за ветра жителю Татарстана на голову упали огромные железные ворота

Жителю Татарстана на голову упали огромные железные ворота, в результате мужчина получил вдавленный оскольчатый перелом височной кости и открытую черепно-мозговую травму. Причиной инцидента стал сильный ветер. Он произошел, когда горожанин устанавливал с другом ворота на своем участке.
Пострадавшего 30-летнего мужчину доставили в отделение нейрохирургии РКБ Казани. Оперировал пациента нейрохирург Ренат Бекбулатов. Процедура прошла успешно, мужчина восстанавливается и радуется, что остался жив.
Ранее мы сообщали, что метель и сильный ветер привели к коллапсу на дорогах в Татарстане.