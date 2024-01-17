Суд прикрыл уральские закусочные, где клиенты могли заразиться гепатитом

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, на сегодняшний день выявлено 12 заболевших гепатитом А среди клиентов данных заведений. Сегодня, 17 января, Краснотурьинский городской суд приостановил деятельность двух закусочных «Гиро» (ИП Абдугафоров) сроком на 90 суток.