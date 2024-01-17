Череда завалов. Двух сотрудников завода железобетонных изделий засыпало цементом

Оба инцидента произошли на заводе по производству железобетонных изделий Binokor Temir Beton Servis.
Первая авария, из-за которой рабочий оказался погребен под кучей цемента, произошла в 15:30 часов 13 января.
В процессе закачки автоматические датчики не оповестили о полном заполнении 80-тонного резервуара из-за технической ошибки. В результате один из рабочих предприятия оказался погребен под цементной пылью. К счастью, пострадавший травм не получил и находится в хорошем состоянии.
А 14 января на том же заводе инцидент повторился, только на сей раз пострадала женщина. И вновь из-за технических неполадок машина с цементом начала автоматический сброс, из-за чего цементная пыль обрушилась на проходящую сотрудницу и завалила ее. Сообщается, что женщина тоже не пострадала и уже вернулась к работе.