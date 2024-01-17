Череда завалов. Двух сотрудников завода железобетонных изделий засыпало цементом

А 14 января на том же заводе инцидент повторился, только на сей раз пострадала женщина. И вновь из-за технических неполадок машина с цементом начала автоматический сброс, из-за чего цементная пыль обрушилась на проходящую сотрудницу и завалила ее. Сообщается, что женщина тоже не пострадала и уже вернулась к работе.