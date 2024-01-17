Житель Орши прицепил тюбинги к машине и катал 6-летнего сына и 3-летнюю дочь

В ведомстве уточнили, что 30-летний житель Орши буксировал на одном из тюбингов 6-летнего ребенка, а на втором — 3-летнюю дочь и тестя. В какой-то момент при повороте тюбинги занесло, и они врезались в забор. В результате случившегося никто не пострадал. Говорится, что мужчина задержан. В отношении него составили несколько протоколов.