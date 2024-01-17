В Самаре 23 дома остались без воды из-за утечек в разных частях города

В Самаре 17 января 2024 года произошло три утечки в разных частях города, из-за чего жители 23 домов остались без воды.
С 11:30 отключена вода на улице Коммунистической, 25, и на улице Чернореченской, 36.
С 13:10 без воды остались жители домов на улице 22 Партсъезда, 192, 194, 196.
С 14:40 вода отключена в домах на улице Бакинской, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 38а, 40, в Молодежном переулке, 11, 13а, на Пугачевском тракте, 68, 70, 72, 74, 76, в Долотном переулке, 16.
Об этом сообщили в «Самарских коммунальных системах».