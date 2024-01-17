Неизвестное вещество распылили на Гребном канале 17 января

Трое сотрудников частного охранного предприятия пострадали от распыления неизвестного вещества на Гребном канале в Нижнем Новгороде 17 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Эти мужчины привлекались для обеспечения охраны территории, где работала тяжелая техника.
«Все трое доставлены в медучреждение с ожогами глаз, состояние средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня на Гребном канале начался снос незаконных построек.
В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области пояснили, почему сносят их без решения суда.
В соцсетях появилась информация о том, что набережная Гребного канала перекрыта, и автомобили не могут проехать ни в одну сторону. При проверке информации оказалось, что дорога не перекрыта.