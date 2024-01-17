В Воронеже 13-летний гитарист получил удар током во время игры: видео

В социальных сетях появилась информация о том, что в музыкальной студии на улице Комиссаржевской в Воронеже 13-летнего мальчика ударило током. Инцидент произошел, когда мальчик настраивал электрогитару. Следователи начали процессуальную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в среду, 17 января.
В постах утверждается, что сотрудники студии не стали вызывать скорую медицинскую помощь. Пострадавшему обработали рану и выставили на улицу. Сообщается, другие участники музыкальной группы продолжили репетицию на том же оборудовании.
— Гитару смогли вытащить из рук, но пострадавший лежал около 5 минут. И, как утверждает мама, никто из администраторов не отреагировал, не вызвал скорую, а только обработали раны медицинским клеем. Мальчик смог дозвониться до родителей. Мама увезла его в травмпункт, где парню диагностировали термический ожог рук и ушибы. Сейчас подросток лежит в больнице в отделении кардиологии, у него слабость, вялость, сильная боль в спине и руках, — пишет telegram-канал Shot.
— Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в СК.
Прокуратура Воронежской области также организовала проверку, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. В ходе проверки будет изучена организация исполнения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о происшествии в Россоши, где двое 16-летних подростков получили удар током, когда взобрались на грузовой вагон. Пострадавших доставили в больницу.