В Воронеже 13-летний гитарист получил удар током во время игры: видео

— Гитару смогли вытащить из рук, но пострадавший лежал около 5 минут. И, как утверждает мама, никто из администраторов не отреагировал, не вызвал скорую, а только обработали раны медицинским клеем. Мальчик смог дозвониться до родителей. Мама увезла его в травмпункт, где парню диагностировали термический ожог рук и ушибы. Сейчас подросток лежит в больнице в отделении кардиологии, у него слабость, вялость, сильная боль в спине и руках, — пишет telegram-канал Shot.