Жителя Иркутской области арестовали за нападение на полицейского

«Для выяснения отношений он подошел к одному из посетителей заведения. Достоверно зная, что мужчина является сотрудником полиции, он выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, после чего нанес множественные удары по голове… Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.