В Курчумском районе ВКО объявили ЧС природного характера

С 7 января 2024 года в Курчумском районе не прекращается буран со снегом. Толщина снега местами достигло 1.8−2 метра. От транспортного сообщения были отрезаны населенные пункты Маркакольского и Тоскайнского сельских округов.
Учитывая превышение норм осадков и отсутствие транспортного сообщения в населенные пункты, акиматом Курчумского района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
В Курчумский район прибыла высоко проходимая техника Департамента ЧС по ВКО для оказания необходимой помощи.
«Сотрудники службы ЧС совместно с местными исполнительными органами были привлечены 16 января для доставки на вертолете продуктов питания первой необходимости и лекарственных препаратов населению сельских округов».