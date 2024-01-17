Приговор бывшему вице-министру Нуржану Альтаеву оставили в силе

Приговор Нуржану Альтаеву вынесли 21 ноября. Суд установил, что бывший вице-министр с февраля 2018 года по июль 2020-го получил от экс-главы НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова крупную взятку. За общее покровительство и лоббирование интересов НПП Мырзахметов заплатил Альтаеву в общей сложности 115 тыс. долларов и 8 млн 150 тыс. тенге через посредника. Прокурор требовал приговорить Альтаева к 12 годам лишения свободы. Сам подсудимый не считал себя виновным и настаивал на оправдании.