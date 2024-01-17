Суд до 9 мая оставил под стражей врача из Озерска, набравшего взяток на 20 млн

По версии следствия, с 1 февраля 2022 года по 1 января 2023 главный врач КБ № 71 ФМБА лично и через посредника получил от директора коммерческой компании частями взятку в сумме не менее 20 млн рублей. Средства передавались «за содействие в заключении и исполнении контракта между клинической больницей и ООО на выполнение капитального ремонта здания инфекционного корпуса учреждения и заключение дополнительных соглашений к контракту о выплате изначально не предусмотренного аванса в размере до 50% от цены контракта и увеличении стоимости работ в пределах 10% от цены контракта». Также руководитель больницы должен был обеспечить беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.