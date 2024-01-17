Суд до 9 мая оставил под стражей врача из Озерска, набравшего взяток на 20 млн

«Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Евгения Фомина, оставил без изменения постановление Озерского горсуда от 29 ноября 2023 года», — прокомментировали в пресс-службе облсуда.
Там напомнили, что этим постановлением Фомину был продлен срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 мая 2024 года.
По версии следствия, с 1 февраля 2022 года по 1 января 2023 главный врач КБ № 71 ФМБА лично и через посредника получил от директора коммерческой компании частями взятку в сумме не менее 20 млн рублей. Средства передавались «за содействие в заключении и исполнении контракта между клинической больницей и ООО на выполнение капитального ремонта здания инфекционного корпуса учреждения и заключение дополнительных соглашений к контракту о выплате изначально не предусмотренного аванса в размере до 50% от цены контракта и увеличении стоимости работ в пределах 10% от цены контракта». Также руководитель больницы должен был обеспечить беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.
Обвинительное заключение утверждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
Обжалуя постановление первой инстанции, адвокат просил избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.