В воронежском лицее непривитых от кори учеников временно отстранили от учебы

Заболевание кори заподозрили в лицее на улице Циолковского в Воронеже. Сейчас ввели карантин.
Как рассказали в городской администрации, дети этого класса занимаются в отдельном кабинете. При этом им скорректировали расписание. Уроки проходят таким образом, чтобы они реже контактировали с другими школьниками.
Кроме того, за здоровьем учеников постоянно следит медработник. Анализы были взяты и у учителей. А в самом лицее усилили санобработку помещений.
Те же ученики, которые не привиты от кори, до 31 января отстранены от занятий. Однако с ними проводят индивидуальные консультации и учителя им выдают домашние задания.