Вертолет аварийно сел на трассу в Брянской области

В декабре жесткую посадку в Ставропольском крае совершил вертолет Ми-2. Он приземлился в поле недалеко от станицы Незлобной, рядом с автодорогой Пятигорск — Георгиевск. На борту были два человека, они не пострадали. Вертолет принадлежит частной компании, уточнял губернатор региона Владимир Владимиров. Прокуратура сообщала, что начала проверку по факту инцидента.