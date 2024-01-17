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Вертолет аварийно сел на трассу в Брянской области

Никто не пострадал. Из-за обрыва высоковольтной линии четыре района области остались без света. Позднее губернатор Александр Богомаз сообщил, что электроснабжение полностью восстановлено.
Брянск

Четыре района Брянской области остались без электричества после обрыва высоковольтной линии из-за аварийной посадки вертолета на трассе М-3 «Украина», сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате инцидента с вертолетом никто не пострадал, уточнил он. О каком вертолете идет речь, губернатор не сообщил. Минобороны позднее сообщило, что речь идет о вертолете Ми-8.

Электроснабжение после происшествия пропало в четырех районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском. Позднее Богомаз сообщил, что оно полностью восстановлено.

15 января электроснабжение оказалось нарушено в приграничном с Украиной селе Сушаны в Брянской области, после того как оно попало под обстрел. При атаке никто не пострадал, оказались повреждены несколько административных зданий.

В декабре жесткую посадку в Ставропольском крае совершил вертолет Ми-2. Он приземлился в поле недалеко от станицы Незлобной, рядом с автодорогой Пятигорск — Георгиевск. На борту были два человека, они не пострадали. Вертолет принадлежит частной компании, уточнял губернатор региона Владимир Владимиров. Прокуратура сообщала, что начала проверку по факту инцидента.