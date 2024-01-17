В зону коммунальной аварии в Новосибирске попало больше ста домов

«Сегодня с 18:30 до 24 часов в контуре отключения теплоснабжения из-за повреждения трубопровода на ул. Петропавловской будет находиться 161 многоквартирный дом», — сказал он.
Кроме домов в зону коммунальные аварии вошли восемь детских образовательных учреждений и шесть медицинских. В соцсети появляется масса жалоб на отключение горячей воды. В ближашие часы контур отключения планируется сузить до 40 домов.
Также из-за аварии выросло количество пострадавших, люди получили ожоги кипятком. Порыв обнаружен на трубопроводе диаметром 700 миллиметров. На затопленных дорогах образовалась огромная пробка.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что отопление после первой коммунальной аварии восстановили еще не во всех домах новосибирцев. Многие дома обходятся без тепла седьмые сутки.