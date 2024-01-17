Запрет на проезд по трассам в Самарской области продлили до вечера 17 января

С 14:00 до 20:00 17 января действует запрет на движение автобусов и грузовиков по трассам Самара — Бугуруслан, Тольятти — Узюково — Димитровград. До восьми часов вечера также закрыты для маршрутных о большегрузных ТС участки федеральных дорог в Самарской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях. Среди них: с 470 по 1193 км М-5 «Урал», с 296 по 328 км М-5 (подъезд к Ульяновску), с 29 по 83 км М-5 (подъезд к Оренбургу), в том числе старое направление с 93 по 129 км; с 0 по 12 км М-5 (подъезд к Самаре), с 17 по 47 км Р-228, с 0 по 160 км Р-229, с 330 по 400 км Р-241 и с 23 по 195 км А-300.