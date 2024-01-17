Снежный плен: рыбаки из Караганды четверо суток провели в машинах из-за бурана

Метель утихла спустя два дня. Полицейский связался с рыбаками и предложил им вернуться за машиной. Но по возвращении участковый и астанчане обнаружили, что в снежный плен попали еще два авто, в которых находились трое жителей Караганды. Они провели посреди степи четверо суток, поскольку не могли уехать из-за снегопада. Мужчины предусмотрительно взяли с собой запасы еды и теплую одежду, поэтому сумели пережить четырехдневную непогоду.