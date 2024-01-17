На остановке в Волгограде столкнулись две маршрутки

Днем 17 января в Тракторозаводском районе Волгограда произошло ДТП с двумя маршрутками, которые ехали в Волжский. На остановке «Улица Грамши» столкнулись маршрутки № 160 и № 260.
Микроавтобусы врезались друг в друга прямо на остановке по направлению в сторону ГЭС. По всей видимости, удар был не очень сильным. Серьезных повреждений у автомобилей нет. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в аварии пострадавших нет.
Напомним, накануне в Тракторозаводском районе Волгограда на остановке «Площадь Дзержинского» иномарка протаранила троллейбус № 10а.