На остановке в Волгограде столкнулись две маршрутки

Микроавтобусы врезались друг в друга прямо на остановке по направлению в сторону ГЭС. По всей видимости, удар был не очень сильным. Серьезных повреждений у автомобилей нет. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в аварии пострадавших нет.