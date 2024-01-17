Главу поселения на Кубани осудят за превышение полномочий и подлог

За превышение полномочий и подлог осудят главу поселения на Кубани, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.
51-летний глава Рудьевского сельского поселения обвиняется в шести эпизодах превышения полномочий и шести служебных подлогах.
По версии следствия, в 2021 году к нему обратился знакомый юрист с просьбой помочь оформить на местную жительницу земельный участок площадью 5 тысяч квадратных метров. Взамен он обещал бесплатную юридическую помощь.
Глава дал указание подчиненным внести сведения о женщине в похозяйственную книгу и выдать мужчине выписку из нее. Позже на основании выписки земельный участок оформили в собственность и продали третьим лицам.
Тем же путем было зарегистрировано право собственности еще на пять участков.
В результате из муниципальной собственности выбыло шесть земельных участков общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Нанесенный району ущерб оценивается в сумму, превышающую 1,6 миллионов рублей.
Свою вину фигурант признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.