Сформирован порядок вывоза имущества с территории станции «Турист»

Порядком предусмотрено представление заявителем объяснения с указанием места нахождения постройки, копий документов, подтверждающих личность и права на лодку, автоприцеп и иное имущество.
Выдача имущества начнется в 19:00 17 января и продлится до 20:00 28 января. С 29 января министерство самостоятельно организует вывоз невостребованного имущества, представляющего ценность. Оно будет перемещено на площадку временного хранения с последующим взысканием стоимости хранения имущества со всех собственников, кроме пенсионеров и малоимущих. Хранить его там будут три месяца, а затем его утилизируют.
Напомним, что объекты, расположенные на территории, являются некапитальными, на кадастровый учет не поставлены. Городской комиссией по пресечению самовольного строительства принято решение об освобождении территории от построек. 222-а статья ГК РФ допускает такую возможность без решения суда.
Для размещения лодочной станции «Турист» выбрана новая территория на левом берегу Волги, на территории г. о. г. Бор.
Справка.
Порядок действия заявителя для получения имущества с территории бывшей лодочной станции «Турист»:
— Заявитель заполняет бланк объяснения;
— В объяснении указывается номер линии и номер строения. Также он обязуется освободить занимаемую территорию до 26 января 2024 года;
— К объяснению прикладываются копия паспорта, копия документа на лодку и иное имущество. В случае нахождения документов на лодку в строении данное обстоятельство указывается в объяснении;
— Документы передаются на пост охраны для согласования даты и времени вывоза имущества;
— При вывозе имущества с территории заявитель предъявляет оригинал документа на лодку, оставляет расписку на посту охраны об отсутствии претензий к вывозимому имуществу.