Сформирован порядок вывоза имущества с территории станции «Турист»

Выдача имущества начнется в 19:00 17 января и продлится до 20:00 28 января. С 29 января министерство самостоятельно организует вывоз невостребованного имущества, представляющего ценность. Оно будет перемещено на площадку временного хранения с последующим взысканием стоимости хранения имущества со всех собственников, кроме пенсионеров и малоимущих. Хранить его там будут три месяца, а затем его утилизируют.