В Горячем Ключе из-за напора воды рухнул мост

«Рухнул пролет моста на Рыбзавод со стороны села Фанагорийское. Принесло деревья, лопнула плита», — объясняют разрушение жители в соцсетях.
Пока неясно, как переправляться на другой берег, так как пролет моста просто лежит на земле. Официальных комментариев на этот счет жители не дождались.
Более того — обрушение моста лишь следствие более серьезной проблемы с подъемом уровня воды в реках Чепси и Псекупс — последняя поменяла свое русло из-за сильных дождей и грозит смыть ближайшие дома.
«Новое соединение Псекупса и Чепсина на расстоянии двухсот метров от моста», — утверждают жители.