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В Горячем Ключе из-за напора воды рухнул мост

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, 17 января, ФедералПресс. Один из пролетов моста через реку Чепси в районе Горячего Ключа разрушен из-за подъема уровня воды и урагана: жители говорят, что есть риск затопления домов.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Рухнул пролет моста на Рыбзавод со стороны села Фанагорийское. Принесло деревья, лопнула плита», — объясняют разрушение жители в соцсетях.

Пока неясно, как переправляться на другой берег, так как пролет моста просто лежит на земле. Официальных комментариев на этот счет жители не дождались.

Более того — обрушение моста лишь следствие более серьезной проблемы с подъемом уровня воды в реках Чепси и Псекупс — последняя поменяла свое русло из-за сильных дождей и грозит смыть ближайшие дома.

«Новое соединение Псекупса и Чепсина на расстоянии двухсот метров от моста», — утверждают жители.