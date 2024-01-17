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В МЧС прокомментировал крупный пожар в Бектемирском районе Ташкента — видео

В соцсетях распространилась информация о возгорании склада Uzum Market. В компании опровергли эти сообщения.

В социальных сетях распространилась информация о том, что пожар произошел на одном из складов компании Uzum Market. В МЧС прокомментировали данную информацию.

17 января в 17:16 в городское УЧС поступило сообщение о возгорании контейнера со строительными материалами, расположенного на ул. Порлок в Бектемирском районе.

Четыре пожарно-спасательных расчета прибыли на место происшествия в 17:27. В 17:44 пожар был локализован, в 17:54 — полностью потушен.

Жертв и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и размер ущерба.

В Uzum Market также подтвердили UzNews.uz, что информация о пожаре на складе компании является недостоверной.

«Склад Uzum Market работает в обычном режиме, все наши сотрудники и товары продавцов в безопасности, целости и сохранности. Возгорание возникло на соседнем со строительной площадкой участке», — рассказали в компании.

пожары
МЧС