В МЧС прокомментировал крупный пожар в Бектемирском районе Ташкента — видео

В социальных сетях распространилась информация о том, что пожар произошел на одном из складов компании Uzum Market. В МЧС прокомментировали данную информацию.
17 января в 17:16 в городское УЧС поступило сообщение о возгорании контейнера со строительными материалами, расположенного на ул. Порлок в Бектемирском районе.
Четыре пожарно-спасательных расчета прибыли на место происшествия в 17:27. В 17:44 пожар был локализован, в 17:54 — полностью потушен.
Жертв и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и размер ущерба.
В Uzum Market также подтвердили UzNews.uz, что информация о пожаре на складе компании является недостоверной.
«Склад Uzum Market работает в обычном режиме, все наши сотрудники и товары продавцов в безопасности, целости и сохранности. Возгорание возникло на соседнем со строительной площадкой участке», — рассказали в компании.