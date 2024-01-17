В Калининграде пострадал рабочий, упавший в трюм рыболовецкого судна

ЧП произошло в среду, 17 января, около 14:00 на траулере, стоящем у Правой набережной. Один из членов экипажа во время ремонта сорвался и упал в трюм глубиной около восьми метров. Мужчину положили на жёсткие носилки, подняли на палубу и передали бригаде скорой помощи. Предположительно у пострадавшего переломы и травма позвоночника. Информация о его состоянии уточняется.