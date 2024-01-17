Хлебозавод горел в Орше: слесарь с ожогами в больнице

Ранее, в ноябре прошлого года, на территории минского хлебозавода № 2 случилось сильное задымление. Его причиной стали масляные отложения, которые некоторое время тлели в вентиляционной трубе одного из цехов. Работники разобрали конструкции и самостоятельно произвели их проливку. Тогда никто в результате ЧП не пострадал.