Хлебозавод горел в Орше: слесарь с ожогами в больнице

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Хлебозавод горел в среду в Орше, по сообщению о происшествии на место выезжали несколько расчетов МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Подразделения МЧС работали по сообщению о возгорании на территории филиала “Оршанский хлебозавод” ОАО “Витебскхлебпром”, — отметили там.
Приехавшие на место спасатели установили, что горит металлический вентиляционный короб печи расстойно-печного агрегата хлебобулочного участка. Сотрудники МЧС спасли слесаря предприятия, его с ожогами доставили в больницу. Другие работники завода смогли покинуть здание самостоятельно.
К настоящему моменту пожар ликвидирован, сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее, в ноябре прошлого года, на территории минского хлебозавода № 2 случилось сильное задымление. Его причиной стали масляные отложения, которые некоторое время тлели в вентиляционной трубе одного из цехов. Работники разобрали конструкции и самостоятельно произвели их проливку. Тогда никто в результате ЧП не пострадал.