В Набережных Челнах большегрузам запретили выезжать в сторону Москвы и Уфы. Соответствующее решение приняли власти города из-за непогоды. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ГИБДД города Радий Кадиков.
По словам Кадикова, если фура встанет за пределами города на трассе, водитель подвергнет свою жизнь опасности. При этом топливо имеет свойство заканчиваться. Тогда водителям понадобятся питание и медицинская помощь.
Как отметил спикер, большегрузы будут запускать со стороны Уфы и Казани. Также он попросил водителей воздержать от поездок по трассам.
Напомним, глава Альметьевского района посоветовал воздержаться от поездок за город.